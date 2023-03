Rotary oferece serviços gratuitos à população de Barueri no dia 19

Rotary Club de Barueri realiza no próximo dia 19, das 9h às 15h, o evento Rotary Day, com ações de saúde e serviços voltados à população, no Parque Dom José (Rua Ângela Mirella 500).

A população terá acesso gratuito a atendimentos de saúde bucal, oftalmologia e ginecologia, testes de glicemia, hepatite e pressão arterial, além de orientações sobre trânsito, prevenção às drogas e primeiro emprego.

A iniciativa é uma realização dos Rotary Clubes de Barueri, Barueri-Alphaville, Barueri-Empresarial, Barueri Centro Comercial-Alphaville, Barueri Tamboré e Jandira, Santana de Parnaíba-Aldeia da Serra.

