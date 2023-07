Sabesp inicia mutirão de negociação de dívidas nesta segunda-feira (31)

Começa nesta segunda-feira (31) o mutirão “Acertando Suas Contas com a Sabesp” para negociação de dívidas com até 100% de desconto nos valores de juros e multas, além da possibilidade de parcelamentos dos débitos.

O mutirão vai até o dia 30 de setembro e é voltado para imóveis residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em aberto nas cidades atendidas pela companhia.

A expectativa é que ocorram 250 mil negociações.

O feirão será realizado em todos os postos oficiais de atendimento da Companhia: canais digitais, atendimento telefônico, agências presenciais ou nas unidades móveis. O pagamento poderá ser feito via PIX, com cartão de crédito ou de débito ou por meio de parcelamento direto com a Sabesp.

Para negociar, o responsável pelo débito deve ter em mãos um documento pessoal (RG ou CNH) CPF e uma conta de água onde aparece o número de fornecimento do imóvel. Além da quitação de débitos, os clientes podem aproveitar a oportunidade para atualizar o cadastro junto à Sabesp ou tirar dúvidas sobre outros assuntos.

Veja abaixo os endereços das agências da Sabesp na região:

Osasco

Poupatempo Osasco

Avenida Hilario Pereira De Souza, 664, Osasco.

Agende: segunda a sexta, das 7h às 19h e Sábado, das 7h às 13h.

Barueri

Ganha Tempo Barueri

Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Barueri.

Agende: segunda a sexta, das 8h às 17h.

Carapicuíba

Poupatempo Carapicuiba

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 495 – Carapicuíba.

Agende: segunda a sexta, das 9h às 17h e sábado, das 9h às 13h.

Cotia

Poupatempo Cotia

Avenida Nossa Senhora de Fatima, 833, Cotia.

Agende: segunda a sexta, das 9h às 17h e sábado, das 9h às 13h.

Itapevi

Resolve Fácil Itapevi

Rua Jose Michelotti, 347, Itapevi.

Agende: segunda a sexta, das 8h às 16h.

Jandira

Rua Platão, 59, Jandira.

Agende: segunda a sexta, das 9h às 15h.

Santana De Parnaíba

Rua Alberto Frediani, 27, 20Santana de Parnaíba.

Agende: segunda a sexta, das 9h às 15h.