Sacerdote de Santana de Parnaíba é acusado de golpe na compra de carro de R$ 300 mil

Um homem que se identifica como sacerdote e mora em Santana de Parnaíba é acusado de dar um golpe na compra de um Audi R8 ano 2009, que custa cerca de R$ 300 mil. A vítima, um pastor de São José dos Campos, procurou a polícia após constatar que o sacerdote havia lhe passado cheques sem fundos.

Os dois teriam acertado a venda do carro de luxo por R$ 290 mil. O comprador pagou R$ 100 mil em dinheiro e deu cinco cheques para pagar o restante. Quando o vendedor foi descontar o primeiro cheque, de R$ 30 mil, descobriu que não tinha fundos, segundo informações do jornal “Agora”. Ele tentou entrar em contato com um representante que teria sido encarregado pelo sacerdote para cuidar do assunto, mas as ligações não foram atendidas.

Então, a vítima acionou a empresa responsável pelo rastreamento do veículo, que ainda estava ativo, e acionou a polícia para irem até o local onde o carro estava desde o dia 16, a garagem da casa do sacerdote, no bairro Parque Santana, em Santana de Parnaíba.

Publicidade

…

Leia também:

…

No endereço, além do Audi, foi encontrado outro carro de luxo, uma Ferrari F430, que custa mais de R$ 500 mil. Os policiais entraram em contato com um homem de Belo Horizonte (MG), que afirmou que tinha negociado o carro com o sacerdote e que os pagamentos também estavam pendentes. O caso foi registrado como estelionato.

O advogado do sacerdote afirmou à reportagem do “Agora” que o pagamento da Ferrari foi feito no fim da tarde desta terça-feira (24) e que o pastor “se precipitou” ao acionar a polícia para cobrar o pagamento do Audi R8.