Secretaria de Cultura de Osasco prepara atividades para as férias

A Secretaria da Cultura de Osasco, por meio do Departamento de Difusão Cultural e Artística, preparou uma programação de férias entre os dias 16 a 28 de janeiro. É o “Férias Com Arte 2023”.

Haverá atividades com DJs, hip hop, dança do ventre, dança de salão, dança cigana, literatura, forró, samba rock, entre outros. Além disso, também está na programação contação de histórias, performance com bonecos, acrobatas, teatro infantil e exibição de filmes infantis.

A programação completa vai estar disponível no perfil da Secretaria de Cultura de Osasco nas redes sociais.

