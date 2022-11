Secretaria de Habitação de Osasco alerta para atuação de golpistas

O secretário de Habitação de Osasco, Pedro Sotero, alerta para atuação de golpistas que estão cobrando taxas por supostos serviços públicos oferecidos pela pasta.

Segundo ele, os estelionatários estão usando o nome da secretaria, seu nome e também do prefeito Rogério Lins para oferecer, em troca de pagamento, serviços de supostos cadastros para receber imóveis de projetos de moradia popular e também auxílio do Bolsa Aluguel.

“Não cobramos por nenhum tipo de serviço. Nenhum de nossos servidores faz esse tipo de cobrança e nem recebe taxas em dinheiro ou de nenhuma outra forma para fazer cadastros ou outro tipo de atendimento. Quem for procurado por essas pessoas deve acionar a polícia imediatamente”, alerta.

De acordo com Sotero, a administração municipal vem tomando as providências cabíveis, tanto legal quanto administrativamente. “Estamos colaborando com as autoridades para coibir essa prática. E as pessoas que sofrerem essa tentativa de golpe devem colaborar também, denunciando os autores”, acrescenta.

Além de não fazer, sob nenhuma circunstância, qualquer tipo de pagamento a pessoas que se apresentarem como representantes da secretaria, a população também pode se proteger desse tipo de golpe buscando informações sobre serviços e políticas públicas da Habitação por meio dos canais oficiais. “Qualquer tipo de divulgação é feito no site da Prefeitura e nos perfis da administração municipal, da Secretaria de Habitação, do prefeito Rogério Lins e também meus nas redes sociais. Essas são as fontes de informação confiáveis. Além disso, as pessoas podem se informar sobre os serviços públicos e tirar suas dúvidas por meio da Central 156”, orienta.

Abaixo, o secretário fala em vídeo sobre o caso: