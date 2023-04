Secretaria de Saúde de Barueri amplia especialidades e exames da Policlínica do Engenho Novo

A Policlínica Cruz Preta/Engenho Novo incluiu duas especialidades médicas e cinco exames no rol de serviços médicos oferecidos na unidade. Desde segunda-feira (17) a unidade passou a ofececer ortopedia e pneumologia infantil e os exames de ultrassonografia com doppler, ecocardiograma, eletrocardiograma com laudo, tomografia sem contraste e raio X com laudo.

publicidade

Com essa ampliação, o atendimento, os atendimentos ambulatoriais encaminhados pela rede municipal de saúde na unidade são: cardiologia, dermatologia, endocrinologia adulto e infantil, gastroenterologia adulto, geriatria, ginecologia, hepatologia adulto e infantil, neurologia adulto e infantil, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia adulto e infantil de 0 a 14 anos de idade, proctologia, psiquiatria adulto e infantil, reumatologia adulto, urologia e vascular.

O atendimento na Policlínica é de segunda a sábado, das 7h às 19h, somente mediante encaminhamento da rede municipal de saúde.

publicidade