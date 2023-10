Sede da Instituição de Longa Permanência para Idosos em Barueri deve ser entregue em janeiro de 2024

Com 90% das obras concluídas, a sede da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), “Lar do Idoso”, em Barueri, está prevista para ser entregue à população em janeiro de 2024, de acordo com a Secretaria de Obras. O prédio está localizado na rua José Maria Balieiro, na Aldeia.

Os trabalhos estão em fase de execução de acabamentos, pintura e paisagismo. Depois de pronto e colocado em funcionamento atenderá pessoas acima dos 60 anos, que necessitam de cuidados especializados.

O prédio terá bloco único de três pavimentos (piso térreo, primeiro e segundo andares), com 4.260,22 m² de área construída em terreno de 5.035,00 m². No piso térreo estará a recepção, sala para fisioterapia, área administrativa, cozinha e refeitório, área de convivência e jardins internos.

O primeiro pavimento terá dormitórios masculino e feminino com banheiros acessíveis para pessoas dependentes e semidependentes, central de enfermagem, consultório odontológico, área de convivência, solário, varanda, espaço ecumênico, copa para distribuição e refeitório de funcionários.

O segundo (último piso) contará com outros dormitórios masculino e feminino, banheiros acessíveis para indivíduos independentes, consultório médico, central de enfermagem, área de convivência e terraço amplo. O prédio terá ainda 15 vagas para estacionamento, sendo uma acessível.

O “Lar do Idoso” terá capacidade para 52 vagas e contará com uma equipe altamente capacitada com cuidador, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, nutricionista e cozinheiro.