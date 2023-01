Sediado em Osasco, Mercado Livre é o novo patrocinador do BBB 23

O Mercado Livre, maior plataforma de e-commerce da América Latina e com sede em Osasco, é o mais novo patrocinador do Big Brother Brasil 23. A empresa substitui a Americanas, que cancelou a participação nesta edição do reality show após a descoberta do rombo de R$ 20 bilhões em seus balanços financeiros.

publicidade

O anúncio foi feito na noite de sexta (13), nas redes sociais. “Já chego na casa de milhões de pessoas todos os dias, vai ser demais chegar na casa mais vigiada do Brasil também”, afirmou o Mercado Livre, na publicação.

A gigante sediada em Osasco assume a chamada “cota Big”, com valor aproximado de R$ 100 milhões e que inclui sua exibição em festas, provas, além das atividades diárias durante todo o período do BBB 23.

publicidade

Além da nova patrocinadora, que tem sede em solo osasquense, o reality show conta com três brothers de Osasco: o funkeiro MC Guimê e a líbero do Vôlei Osasco Key Alves, no “Camarote”, e a psicóloga Sarah Aline, no “Pipoca”.

Big Brother Brasil 23 estreia na TV Globo na segunda-feira (16).