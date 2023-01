Força Bruta: Cotia recebe competição de fortões amanhã (15) com transmissão da Globo

Força Bruta: Cotia recebe competição de fortões amanhã (15) com transmissão da...

A cidade de Cotia sedia, às 9h deste domingo (15), a 9ª edição do Força Bruta, no Parque Teresa Maia, Granja Viana. A competição de fortões terá transmissão do “Esporte Espetacular”, da TV Globo.

Os competidores levantarão até 12 toneladas durante as três superprovas: levantamento de carroça, arremesso de barris e prova do caminhão.

Estão confirmados para a edição de 2022 o canadense Jean-François Caron (154 kg), Rauno Heinla, da Estônia (133 kg), o russo Dmitrii Skosyrskii (125 kg) e Rob Kearney – Estados Unidos (129 kg).

