Segunda edição do Sisu abre inscrições no dia 19

O Sisu – Sistema de Seleção Unificada, estará com inscrições abertas de 19 a 22 de junho para sua segunda edição do ano.

Será mais uma oportunidade para o estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e não tiraram zero na redação, de entrar em uma universidade pública no segundo semestre deste ano.

O candidato deve escolher duas opções de cursos no segundo Sisu de 2023.

É possível pesquisar as vagas por município ou curso de graduação de interesse.

O resultado do Sisu será publicado no dia 27 de junho. Para os aprovados, a matrícula será entre os dias 29 junho e 4 de julho.

Informações pelo telefone 0800 616161.