Sesi Folia acontece neste sábado (15) em Osasco

As unidades do Sesi, como em Osasco, Cotia e Santana de Parnaíba, têm uma programação com diversos eventos carnavalescos. Tudo gratuito e aberto aos visitantes. A programação inclui matinês, atividades esportivas e ainda hidroginástica com folia.

O Sesi Osasco, no Jardim Piratininga, terá a matinê Sesi Folia neste sábado (15), das 12h às 16h, no ginásio da unidade, com música, dança, coreografias, recreação, brincadeiras, desfile de fantasias e muitas outras atividades para todas as idades. A entrada é gratuita e aberta ao público. Mais informações neste site ou pelo telefone (11) 3602-6200.

Em Santana de Parnaíba a programação carnavalesca do Sesi começa dia 19. “Traga seu filho com a sua melhor fantasia, e vem dançar, pular, e cair na folia ao som das músicas mais populares do Brasil”, pede o Sesi. A entrada é gratuita. Mais informações neste site ou pelo telefone (11) 4156-9830.

Em Cotia, o Sesi Folia acontece dia 22, a parir das 11h. Mais informações neste site ou pelo telefone (11) 4617-9233.