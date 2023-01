Shopping da região realiza campanha por doação de sangue a partir desta quinta (5)

O Raposo Shopping recebe a primeira campanha de doação de sangue do ano nesta quinta, sexta-feira e sábado, dias 5, 6 e 7 de janeiro. A ação ocorrerá das 10h às 16h, mediante agendamento prévio.

Para mais comodidade dos doadores, a doação será feita somente com hora marcada pelo aplicativo do Raposo Shopping. A iniciativa é promovida pelo Banco de Sangue Paulista em parceria com o projeto Amor Se Doa, que realiza diversas ações nas cidades da região em busca de doadores.

O procedimento para doação de sangue é simples, rápido e totalmente seguro. Além disso, os doadores terão isenção no estacionamento do Raposo Shopping durante o período de doação.

Conheça os requisitos e recomendações para ser um doador:

– Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial (carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação, carteira de trabalho, Passaporte, entre outros), serão aceitos documentos digitais com foto;

– Estar alimentado. Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue. Caso seja após o almoço, aguardar 2 horas;

– Pesar no mínimo 50 kg;

– Ter idade entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos (menores de 18 anos devem possuir consentimento formal do responsável legal); Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos;

– Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

SERVIÇO

Posto de Doação de Sangue no Raposo Shopping

Onde: Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista

Quando: 5, 6 e 7 de janeiro, das 10h às 16h

Indicação: a partir de 16 anos

Agendamento: No aplicativo Raposo Shopping – mobitsplaza.bitrix24.site/rapososhopping/