Silvetty Montilla apresenta stand up “É o Que Tem Pra Hoje” em Osasco na sexta (20)

O Teatro Aspro, em Osasco, recebe na sexta-feira (20), a partir das 21h, o espetáculo “É o Que Tem Pra Hoje”, da drag queen Silvetty Montilla. O show de humor também terá participação da transformista Michelly Summer.

Silvetty Montilla celebra 34 anos nos palcos com a apresentação em formato stand up, que promete render muitas gargalhadas aos público. A direção é de Vagner Cavalcante, que também faz uma participação especial no espetáculo.

Os ingressos são vendidos no site da Mega Bilheteria com valores entre R$ 30 e R$ 60 mais taxa. Já o Teatro Aspro está localizado na Rua Joaquim Dias da Silva , 22 Vila dos Remédios, em Osasco.

Representatividade

A drag queen representa o público LGBTQIA+ na capital paulista há mais de três décadas, por meio das apresentações em casas noturnas, trabalhos culturais e audiovisuais. “Vivo a noite há mais de 30 anos e muita coisa mudou. A representatividade do público LGBTQIA+, por exemplo, é algo que vi nascer. No início dos anos 1980, por exemplo, não existia o show de drags”, conta Montilla.

Ao longo de sua carreira, Silvetty marcou presença em programas de televisão em rede nacional, como o “TV Fama”, da Rede TV!; Programa Eliana, no SBT, e o humorístico da TV Globo “Toma Lá, Dá Cá”, que rendeu uma participação de dois anos no elenco do grupo “Terça Insana”, standup comedy que percorreu diferentes cidades do Brasil, e ainda dublagens no “Super Drags”, da Netflix, e no Dancing Queen.

Já na internet, a artista reúne mais de 80 mil seguidores em seu canal no YouTube, onde mantém dois quadros. Nas redes sociais, são mais de 350 mil seguidores.