Atleta de Osasco participará de Mundial SkyMarathon na Itália

Aos 42 anos, o atleta José Virgínio de Morais, contemplado pelo bolsa atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel), se prepara para participar do Mundial SkyMarathon de 42 km na Itália, em 2022.

Sua participação no campeonato é consequência do resultado obtido no Continental SkyMarathon 45 Km, maratona realizada em setembro de 2019, em Tijucas do Sul, no Paraná.

O atleta coleciona títulos importantes em sua trajetória. “Iniciei nas pistas de atletismo de Osasco nas provas de 1.500 metros e 3 mil metros com obstáculos, 5 mil metros e 10 mil metros nas corridas de rua, em provas de 10 km até maratona. O Cross Country também fez parte da minha formação atlética. O bolsa atleta me ajuda significativamente nas minhas preparações”, conta Morais.

“Desde 2007, José Virgínio é especialista em corridas de trilhas que cortam montanhas, representando o Brasil em alguns campeonatos mundiais e continentais. Estou muito feliz em tê-lo na nossa equipe”, declara o secretário de Esportes, Rodolfo Rodrigues Cara.

O atleta de Osasco se prepara também para seus próximos desafios: o primeiro será no dia 23 de agosto, no Campeonato Paulista Master, seguido do Mons Ultra Trail 55 K, no Centro Olímpico de Treino e Pesquisa, em São Paulo. Já no dia 25 de setembro, José Virgínio disputará o seletivo para o Mundial, na cidade de Nova Trento, em Santa Catarina, e o ChampionShip Trail 50 km, que acontecerá em dezembro, na Tailândia.

