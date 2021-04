Simone e Simaria se apresentam no BBB 21 nesta sexta (16)

Na noite desta sexta-feira (16), a dupla sertaneja Simone e Simaria vai comandar o show na festa no BBB 21. “Esse momento é todo nosso! Hoje invadiremos o Big dos Bigs para um super show! Foi ‘Pa Pum’ e Simone e Simaria entrou no BBB 21″, declarou a dupla, nas redes sociais.

publicidade

As coleguinhas prometem agitar os participantes da casa com alguns de seus maiores sucessos, como “Pa Pum”, Regime Fechado”, “Loka” e “Meu Violão e O Nosso Cachorro”. Para montar o repertório do show, Simone e Simaria contam ainda com a sugestão dos fãs e seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone e Simaria (@simoneesimaria)

publicidade

“DESMORALIZADA”// Andressa Urach pede R$ 100 mil de indenização em processo contra Malafaia