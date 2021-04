Binomo, uma plataforma de negociação global

Você já conhece a Binomo? Já ouviu falar dessa corretora de investimento que atrai cada dia mais investidores que buscam uma renda extra? Não!? Então continue lendo nossa revisão e ficará por dentro de tudo e saberá como usar a Binomo hoje mesmo!

Falando brevemente sobre a Binomo, ela foi fundada em 2014 e desde então não parou de se expandir no mercado de investimentos mundial, hoje ela atua em mais de 133 países, incluindo claro o Brasil. A Binomo funciona na negociação de ativos na forma de trade, uma das formas mais utilizadas no mercado. O site oficial é https://binomo.com.

Como a Binomo funciona?

A Binomo como falamos anteriormente funciona na negociação de ativos, operação que é conhecida como trade. Tanto a corretora como o seu suporte funcionam 24 horas por dia nos 7 dias da semana, a plataforma pode ser acessada através do site oficial ou então do app da Binomo para dispositivos móveis.

Por funcionar nos 7 dias da semana, a Binomo se torna atrativa para quem busca ter uma renda extra, já que ela permite que se faça negociações na plataforma durante finais de semana e feriados.

Cadastro e Login

Para criar conta na Binomo, o primeiro passo é acessar o site oficial e clicar em entrar. Abrirá um formulário onde você deverá digitar o seu e-mail e criar uma senha, escolher a moeda, concordar com os termos e condições do site e clicar em cadastrar-se. Você receberá um e-mail do suporte da Binomo com um link de ativação, após clicar no link sua conta estará ativada.

O login também é feito de maneira muito simples, basta entrar no site oficial e clicar em Entrar novamente, o que muda é que agora você deve selecionar a opção entrar e digitar o seu e-mail e senha para fazer o login na plataforma.

Tipos de conta

São quatro tipos de conta, a Free é atribuída a todo novo usuário não sendo necessário fazer qualquer tipo de depósito, ela e todas as demais oferecem aos clientes uma conta demo onde é possível treinar sem correr riscos. Para fazer login na conta demo, clique no seu saldo e selecione a conta demo.

Já as demais contas requerem um depósito mínimo (inicia-se a partir de R$40), são três os tipos de conta, quanto maior for o nível maiores serão os benefícios que a conta oferece, conforme a tabela abaixo.

Depósitos e saques

Veremos agora dois pontos importantes para começar a fazer os seus investimentos na corretora. O primeiro é como depositar na Binomo, já o segundo é uma das partes que os investidores mais gostam, portanto veremos também como sacar na Binomo.

Depósitos

Faça o login na plataforma; Clique em Depositar; Escolha o seu país e o método de depósito (Transferência Bancária, Boleto, Loterica, Banco Do Brazil); Digite o valor a depositar e complete as informações necessárias de acordo com o método selecionado.

Saques

Faça o login na plataforma; Clique em Depositar; Selecione Sacar Fundos; Escolha o método de saque; Digite o valor a sacar e complete as informações necessárias de acordo com o método selecionado (por questões de segurança o suporte pode solicitar verificações de documento).

Aplicativo

A Binomo possui um aplicativo que permite que se faça investimentos de forma remota através de um dispositivo móvel (celular ou tablet). O aplicativo funciona da mesma forma que a plataforma online, para baixar o app da Binomo siga os store abaixo:

download para iOS (Apple) na App Store;

download para Android na Google Play.

Como alternativa, os usuários podem baixar o arquivo Apk do link (apenas Android): https://binomo.com/br/promo/android.

A Binomo é fraude?

Pelo contrário! A Binomo é confiável, ela ganhou prêmios de renome internacional como o FE award e IAIR award, dentre outros que colocam ela no topo da prateleira quando se trata de segurança.

Não é só isso que faz da Binomo segura, o principal destaque é que ela é regulamentada pelo Comissão Financeira Internacional, que realiza auditorias periódicas na plataforma, impedindo que ocorram fraudes nela ela garante também a segurança dos fundos dos investidores.

Hora de investir!

Agora que você tem uma base sobre como a Binomo funciona no Brasil, está na hora de acessar a plataforma e criar a sua conta. Se for um investidor iniciante, recomendamos que estude e treine na conta demo, ou então que faça um depósito de valor baixo até adquirir mais confiança já que a atividade de investimentos possui riscos, então quanto mais estudar e treinar, menores serão os riscos envolvidos!