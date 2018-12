“Sonhos de Natal”: Fundo Social de Osasco distribui 15 mil brinquedos

Na quarta-feira (12), o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Osasco iniciou uma maratona de entrega com a distribuição de 15 mil brinquedos no total às crianças matriculadas nas EMEIs.

Com o tema “Sonhos de Natal”, a cerimônia de início das entregas, no Ginásio de Esportes Professor José Liberatti, em Presidente Altino, reuniu uma série de atrações. O prefeito Rogério Lins, a primeira-dama, Aline Lins e a vice-prefeita, Ana Maria Rossi, participaram do evento e recepcionaram o Papai Noel.

Os brinquedos são distribuídos para crianças matriculadas na rede municipal de ensino, com idades entre 4 e 5 anos.

Além dos brinquedos, personagens como Moana, Cat Noir e Ladybug e turma do Mickey (Minnie, Pateta, Pato Donald, Margarida) estão fazendo a festa da garotada.

O chefe do Executivo falou do significado do Natal. “Além de celebrarmos o Natal, não podemos esquecer que é o nascimento de Jesus Cristo. Então devemos comemorar e celebrar o seu nascimento. Não podemos deixar de agradecer aos professores e diretores pela nota alcançada (6.1) no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Que Deus abençoe a família de todos vocês e que 2019 seja repleto de amor e harmonia”, destacou Rogério Lins.