Starbucks vai chegar a Osasco

A consagrada rede de cafeterias Starbucks vai abrir uma loja no SuperShopping Osasco, anunciou, nesta sexta-feira (20), a assessoria do centro de compras nas redes sociais. Não foram dados, no entanto, mais detalhes sobre a novidade.

“Vocês pediram e nós atendemos! STARBUCKS, em breve, no SuperShopping Osasco”, postou o shopping, no Facebook Stories.

A empresa criada em 1971, em Seattle, nos Estados Unidos, tem hoje mais de 30 mil lojas em 80 países. As unidades da Starbucks oferecem mais de 30 misturas e cafés premium, além de chás, alimentos como doces assados, sanduíches frios e quentes e saladas, entre outras opções.