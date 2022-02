Supercopa Feminina: Corinthians e Real Brasília se enfrentam hoje (9) em Barueri

A Copa do Brasil de Futebol Feminino terá a Arena Barueri como palco de uma semifinal nesta quarta-feira (9), às 18h. O Corinthians e o Real Brasília se enfrentam na busca por uma vaga na final do campeonato.

publicidade

Oito times melhores ranqueados pela CBF entraram na disputa pelo sistema mata-mata simples (perdeu, está fora). O Corinthians chegou a esta fase vencendo o Palmeiras por 3 a 0 na Arena Itaquera no último domingo com gols de Gabriele, Tamires e Jaqueline.

O Real Brasília, por sua vez, surpreendeu a equipe do Internacional em pleno Estádio do Beira-Rio e venceu por 1 a 0 na última sexta-feira, dia 4, com gol de Geovana Alves aos 46 minutos. A equipe candanga foi montada há menos de três anos. O Corinthians, fundado em 1997, é o melhor time brasileiro. Possui seis títulos paulistas, quatro brasileiros e três da Copa Libertadores.

publicidade

Marcado inicialmente para o Parque São Jorge, o jogo foi mudado para a Arena Barueri a pedido do próprio Corinthians. Além de um trio de arbitragem 100% feminino, a transmissão ao vivo pelo canal SporTV será conduzida por Renata Silveira, profissional de um time seleto de narradoras.

Será cobrado dos torcedores um litro de leite a título de ingresso. Todos os protocolos de segurança contra a covid-19 serão exigidos, como uso obrigatório de máscara e apresentação do comprovante de vacinação.