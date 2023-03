Suplente Eron Gregório Silveira assume cadeira de vereador na Câmara de Osasco por um mês

O suplente de vereador Eron Gregório Silveira (PDT) assumiu uma cadeira na Câmara Municipal de Osasco, durante a sessão ordinária desta terça-feira (7). Ele assume a vaga de Adauto (PDT), que se licenciou por 31 dias para cuidar de interesses particulares.

publicidade

A posse do novo vereador aconteceu por meio do Ato 2/2023, da Mesa Diretora, conforme prevê a legislação municipal. Após entregar a declaração pública de bens e assinar o livro de posse, Eron falou na Tribuna sobre a alegria e a gratidão em assumir a cadeira do PDT no parlamento osasquense e agradeceu a todos os familiares, amigos, ao prefeito Rogério Lins (Podemos), ao ex-prefeito Jorge Lapas (PDT) e ao vereador Adauto pelo apoio.

“Hoje é dia de agradecer pela oportunidade de poder representar a minha querida cidade, onde nasci, cresci, constituí família e que tenho dedicado todo o meu tempo e esforço para que seja cada vez melhor”, declarou o parlamentar.

publicidade

Ainda em seu discurso, Eron falou sobre a necessidade de valorização do ser humano e defendeu a criação de oportunidades, de solidariedade e de promoção da equidade. “O político recebe todas as queixas no dia a dia. Por isso, é preciso ter respeito e gostar das pessoas. Vou trabalhar incansavelmente por uma cidade melhor, representar os que mais precisam e trabalhar junto com os demais vereadores para ter um Legislativo atuante na nossa cidade”, justificou.

Recepção calorosa

Após tomar posse, Eron Silveira recebeu o apoio dos colegas vereadores. O presidente Carmônio Bastos (Podemos) deu as boas-vindas ao novo integrante do parlamento e recordou outros vereadores que se licenciaram e deram oportunidade a suplentes, como o ex-presidente Ribamar Silva (PSD) e o ex-vereador Daniel Matias. “Fortalece a legislatura, o espaço político e os partidos políticos. Parabéns ao Adauto por esse gesto tão nobre”, declarou.

publicidade

O vice-presidente Ribamar Silva falou da grata satisfação de presenciar Eron tomando posse. “Vossa excelência tem uma trajetória política na nossa cidade, nada mais justo que estar ocupando esse lugar hoje. A política é uma ferramenta de transformação na vida das pessoas, quando se faz isso para o bem”, pontuou.