Teatro Municipal de Osasco apresenta Tributo a Ray Conniff nessa sexta-feira (4)

O Teatro Municipal de Osasco (Av. dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina) traz nessa sexta-feira (4), às 20h, o show “Tributo a Ray Conniff”, apresentação em homenagem Joseph Raymond “Ray” Conniff, líder de banda e arranjador norte-americano.

O espetáculo foi criado e é interpretado pelo músico, ator, produtor e empresário artístico Sidney Leonel e apresenta uma mini-orquestra com sete músicos, além de um coral nos moldes do show original de Conniff, com três cantoras (2 sopranos e 1 contralto) e três cantores (2 tenores e 1 barítono).

Os ingressos estão a venda no site Bilheteria Express.

