Terminal rodoferroviário de Barueri será reformado

A Prefeitura de Barueri anunciou que o Terminal Rodoferroviário Gualberto Tolaini, no Largo São João Batista, no Centro, será reformado.

publicidade

O projeto, que já está em fase de licitação, pretende melhorar a acessibilidade para passageiros, a cobertura de ligação à estação de trem e execução de calçadão.

A reforma inclui ainda: pintura, revisão de instalações elétricas e hidráulicas, troca de pisos e revestimentos, revisão da cobertura, troca do gradil de proteção, e colocação de forro para evitar moradia de pombos e de outras aves possam transmitir doenças.

publicidade

Um dos destaques do projeto é a instalação de totem de energia para carregarregamento de celulares e aparelhos similares, bancos e lixeiras de inox, implantação de piso tátil de alerta de paradas e rampas; reforma de banheiros, serviços de remoção de bocas de lobo e de guias e sarjetas.

A rua Joao Pessoa deverá ser fechada para o trânsito de veículos e será transformada em calçadão de serviços, com instalação de pergolados metálicos e será nivelada com a passagem subterrânea sob os trilhos – túnel de acesso à rua Anhanguera (Corredor Oeste) e aos pontos de ônibus por onde trafegam trinta linhas do transporte coletivo intermunicipal.

publicidade

O prazo para término da obra é de 150 dias a partir da ordem de início dos serviços.