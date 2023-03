Time feminino do Bradesco brilha na Superliga B de Vôlei

Osasco tem, atualmente, dois times de vôlei competitivos. Além do Osasco Vôlei, que disputa a Superliga de Vôlei principal, a equipe feminina do Bradesco Esportes, cujo centro de formação funciona no Jardim Cipava, está brilhando na Superliga B de Vôlei.

O time está em primeiro na tabela de classificação. Em seis jogos, as meninas de Osasco venceram todos, tendo perdido apenas 2 sets até o momento.

A primeira fase da Superliga B termina dia 11 de março. Após a primeira fase, os quatro melhores colocados disputam a semifinal, e a final será entre os dois vencedores.

O regulamento diz que as duas melhores equipes (o campeão e o vice) sobem para para a liga principal. Apenas clubes com o mesmo CNPJ de uma equipe que esteja na Superliga principal não poderão subir.

Com isso, o Bradesco Esportes, caso vá para a final da Superliga B, poderá ter o direito de participar da Superliga A em 2024, fazendo com que Osasco tenha dois times na principal competição profissional de vôlei do país.

Questionada sobre as boas perspectivas, a direção do clube preferiu não se manifestar sobre a possibilidade, pois estaria focada no momento em terminar a fase classificatória nas melhores condições possíveis.