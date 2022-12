Treta em Alphaville! Mulher e amante de comentarista da Band trocam tapas e puxões de cabelo, diz site

A madrugada de terça-feira (20) foi agitada em Alphaville, reduto de ricos e famosos localizado entre Barueri e Santana de Parnaíba, onde a mulher de um comentarista da Band deu uma surra na amante dele.

O escândalo foi divulgado em primeira mão por Guilherme Beraldo, no portal “Aqui Tem Fofoca”. Segundo o portal, a esposa do apresentador foi tirar satisfação com a amante, com quem ele estaria se relacionando desde 2017.

A discussão, que aconteceu dentro de um condomínio em Alphaville e terminou por volta das 4h15, rendeu troca de tapas, chutes e puxões de cabelo. A amante do comentarista chegou a perder parte do aplique.

Beraldo contou ainda que a polícia foi acionada e ambas as mulheres foram parar na delegacia, mas nenhuma queixa havia sido registrada até então. Após a madrugada agitada, o comentarista infiel foi trabalhar como se nada tivesse acontecido.

A identidade dos envolvidos não foi revelada.