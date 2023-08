Turma do Pagode se apresenta neste sábado no Festival de Inverno de Osasco

Turma do Pagode se apresenta neste sábado no Festival de Inverno de...

O Festival de Inverno 2023 de Osasco está chegando ao fim e neste sábado (5), quem sobe ao palco da Arena Osasco é a Turma do Pagode. A entrada é um agasalho, cobertor ou 1 kg de alimento não perecível.

Além da Turma do Pagode, o público poderá curtir ao som de D’Ferença e 4 Goles de Samba. Já no domingo, será a vez da banda local Naguetta se apresentar. Em seguida, o grupo de reggae Maneva vai embalar o público com os sucessos “Deixe-Me Ir / Tem Café”, “A Vida não Quis” e “Seja Para Mim”.

Todas as atrações são oferecidas pela Rádio Nativa FM, sem custos para os cofres públicos.

O Festival de Inverno de Osasco conta ainda com área gastronômica, brinquedos e várias atrações para o público. O evento acontece na Arena Osasco (Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.360, no Jardim das Flores).

confira a programação completa do último fim de semana do Festival de Inverno:

05/08 – Sábado

16 horas – D’Ferença

19 horas – Turma do Pagode

21 horas – 4 Goles de Samba

06/08 – Domingo

14 horas – atrações gastronômicas, brinquedos para a criançada e muito mais

16 horas – Naguetta

18 horas – Maneva