Liberdade financeira da mulher será tema de mentoria gratuita em Barueri dia 9

A Secretaria da Mulher promove no dia 9 de agosto, às 14h, um encontro que abordará o tema “A importância da mulher na construção da sua liberdade financeira”. O evento é gratuito.

publicidade

Ao todo serão seis palestras de mentorias voltadas ao empoderamento financeiro.

Os encontros contarão com as presenças da terapeuta em Programação Neurolinguística, Selma de Oliveira Silva; Dalva Ortiz, assistente Social; Sonia Maria de Morais Bardelli, CEO da Hashtag Empregos; Vívian Jesus, CEO Zahrah Educação Empreendedora para Mulheres, e as empresárias Viviane Bonifácio, do ramo de gastronomia, e Graziella Rocha, da área de beleza.

publicidade

As palestras serão ministradas na Secretaria da Mulher, que fica na rua Sebastião Davino dos Reis, 756, na Vila Porto, em Barueri. Para participar é necessário fazer a inscrição aqui.

Confira os temas e as datas dos encontros:

publicidade

– Oficina de Saúde Emocional através de Programação Neurolinguística (dia 18);

– Dica de negócio “Como montar uma marmitaria de sucesso” (dia 23);

publicidade

– Educação financeira para mulheres (dia 31);

– Workshop de Mindfullness (atenção plena) e Meditação (dia 6 de setembro);

– Programação Neurolinguística na cura emocional (dia 13 de setembro).