Últimos dias de inscrições para concurso público com 124 vagas em Jandira

As inscrições para o concurso público da Prefeitura de Jandira, com 124 vagas e salários a partir de R$ 1.045,00, vão até o dia 8 de agosto. Há oportunidades de nível fundamental incompleto, médio e superior.

Para quem tem o ensino fundamental incompleto, há vagas de pintor, ajudante geral, auxiliar de cozinha, jardineiro, encanador, coveiro e pedreiro.

Já para os interessados que tenham o ensino médio completo, há oportunidades para porteiro, assistente jurídico, agente de zoonoses, atendente de desenvolvimento educacional, entre outras.

Para o ensino superior, há vagas disponíveis para terapeuta ocupacional, engenheiro civil, analista técnico jurídico, professor e psicólogo. Há ainda oportunidades para médicos de diversas especialidades, como clínico geral e ortopedista.

Inscrições no concurso público em Jandira:

Os interessados têm até sábado (8) para fazer a inscrição no site do Instituto Consulpam, onde também estão disponíveis mais informações e o edital do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 15, para os cargos de ensino fundamental incompleto, e R$ 50 para vagas de ensino superior.