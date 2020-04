Uso de máscara será obrigatório em ônibus da EMTU, nos trens da CPTM e no Metrô

O governo do estado vai determinar, em breve, a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção pelos usuários de ônibus da EMTU, do Metrô e dos trens da CPTM. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (27), pelo secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, em sua conta no Twitter.

O secretário afirmou que serão distribuídas máscaras aos passageiros durante uma semana, antes de tornar o uso do item de proteção obrigatório no transporte público em todo o estado.

“Estamos buscando a viabilidade para entregar máscaras a todos os passageiros do sistema do transporte público do governo de São Paulo, por 7 dias, sendo que após este período, o acesso somente será permitido por pessoas utilizando máscaras. Os que já puderem, usem máscara”, escreveu Alexandre.

O secretário falou ainda sobre a higienização dos transportes públicos e pediu a ajuda dos passageiros na fiscalização da limpeza. “Estamos buscando formas e procedimentos de higienização dos Trens no Metrô e CPTM mais eficientes, assim como cobrando a limpeza nos ônibus da EMTU. Como também repondo materiais de higiene nos banheiros das operações e a constante limpeza. Os que puderem, nos ajude a fiscalizar”.

A medida que tornará obrigatório o uso de máscara pelos usuários do transporte público será implementada nos próximos dias, de acordo com Baldy. No entanto, não há data definida. Também não foi divulgada a data em que as máscaras serão distribuídas aos passageiros.

