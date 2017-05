A Casa do Trabalhador de Barueri, mantida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura, divulga vagas de difícil colocação.

O órgão informa ainda que, devido à procura, as vagas ficam à disposição por tempo limitado. Confira algumas oportunidades:

Auxiliar de Limpeza – vaga 4075161 Masculino, 6 meses experiência, fundamental completo, salário de R$ 1.200,00 por mês + benefícios, de 25 a 50 anos, para trabalhar em Barueri. Entrevista dia 11/05/2017, quinta-feira, às 10h, no Ganha Tempo.

Auxiliar de Limpeza – vaga 4075154 Feminino, 6 meses experiência, fundamental completo, salário de R$ 1.078,35 por mês + benefícios, de 25 a 50 anos, para trabalhar em Barueri. Entrevista dia 11/05/2017, quinta-feira, às 10h, no Ganha Tempo.

Aux. Açougueiro – vaga 4079795 Feminino, 6 meses experiência, fundamental completo, salário de R$ 1.191,00 por mês + benefícios, para trabalhar em Barueri e região. Entrevista dia 15/05/2017, segunda-feira, às 7:30h, na empresa em Barueri.

Aux. Peixeiro – vaga 4079791 Feminino/Masculino, 6 meses experiência, fundamental completo, salário de R$ 1.191,00 por mês + benefícios, para trabalhar em Barueri e região. Entrevista dia 15/05/2017, segunda-feira, às 7:30H, na empresa em Osasco.

Fiscal de Prevenção e Perdas – vaga 4079738 Masculino, 6 meses experiência, ensino médio completo, salário de R$ 1.411,00 por mês + benefícios, para trabalhar em Barueri e região. Entrevista dia 15/05/2017, segunda-feira, às 12:30h, na empresa em Osasco.

Vendedor de Serviços Terceirizados – vaga 4081942 Masculino, 6 meses experiência, ensino médio completo, salário de R$ 1.480,00 por mês + benefícios, para trabalhar em Jandira. Entrevista dia 15/05/2017, segunda-feira, às 8h, na empresa.

Supervisor de Portaria – vaga 4081992 Masculino, 6 meses experiência, ensino médio completo, salário de R$ 1.848,79 por mês, para trabalhar em Jandira. Entrevista dia 16/05/2017, terça-feira, às 8h, na empresa, em Jandira.

Aux. De Limpeza – vaga 4081808 Feminino, 6 meses experiência, fundamental completo, salário de R$ 1.078,35 por mês + benefícios, para trabalhar em Barueri. Entrevista dia 12/05/2017, sexta-feira, às 10h, no Ganha Tempo.

Como se candidatar:

Os candidatos interessados, deverão comparecer ao Ganha Tempo (Casa Trabalhador/ Setor amarelo) um dia antes da entrevista munidos de RG, CPF, PIS e Carteira Profissional para cadastro e encaminhamento.

Os empresários que desejam divulgar suas vagas de emprego também podem contar com o serviço da Casa do Trabalhador de Barueri. O serviço é gratuito e funciona a partir de um rápido cadastro no site do Ministério do Trabalho.

A Casa do Trabalhador de Barueri fica no Setor Amarelo do Ganha Tempo, na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Jardim São Pedro, Centro de Barueri. O telefone para contato é 4199–1333.