As inscrições para o Vestibulinho FIEB, que distribui vagas dos cursos profissionalizantes de nível médio do Instituto Técnico de Barueri (ITB) e também do Curso Pré-Vestibular (CPV), mantidos pela Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEB), estão abertas e vão até as 16h do dia 24 de maio.

A prova será aplicada no dia 4 de junho em locais a serem divulgados na área do candidato.

Os interessados devem acessar o site www.vestibulinho.fieb.edu.br, já que a inscrição é eletrônica, preencher os campos e gerar o boleto no valor de R$40,00, referente à taxa de inscrição, que deve ser paga na rede bancária autorizada até as 16h do dia 26/05.

Este é o único valor a ser cobrado, já que os cursos são totalmente gratuitos.

A FIEB disponibiliza postos de atendimento eletrônico para quem não tiver acesso à internet no Ganha Tempo Municipal, localizado à Av. Henriqueta Mendes Guerra, 550, Centro – Barueri, de segunda a sexta das 8h às 17h, e também em todas as unidades do ITB, de segunda a sexta das 7h às 19h, e no CPV, nos mesmos dias, das 16h às 21h. Os endereços podem ser conferidos no site do Vestibulinho.

Cursos técnicos do ITB

Dentre os cursos técnicos há opções nas formas concomitante e subsequente. Concomitante é para estudantes que estejam matriculados na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio regular de qualquer escola durante o dia e queiram cursar o técnico no ITB à noite.

Já o subsequente é para quem já concluiu o Ensino Médio e pretende se profissionalizar como técnico. Ambos têm duração de um ano e meio e acontecem se segunda a sexta à noite.

São 20 os cursos técnicos profissionalizantes: Administração, Análises Clínicas, Contabilidade, Design de Interiores, Edificações, Eletroeletrônica, Enfermagem, Farmácia, Informática, Informática para Internet, Logística, Manutenção e Suporte em Informática, Publicidade, Química, Recursos Humanos, Redes de Computadores, Secretariado, Segurança do Trabalho, Serviços Públicos e Telecomunicações, distribuídos entre seis unidades do ITB.

Os cursos de Enfermagem e Segurança do Trabalho são oferecidos apenas para quem já concluiu o Ensino Médio e tenha 18 anos completos até o início das aulas.

Curso Pré-Vestibular

O CPV é voltado a quem esteja na 3ª série do Ensino Médio ou já o tenha concluído. Há turmas durante a semana, à noite, ou aos sábados, durante o dia. O Curso acontece em Alphaville, na sede da FIEB, que fica na Av. Andrômeda, 500.

Tanto para os cursos técnicos quanto para o CPV as aulas estão previstas para começarem no dia 24/07/2017. Informações mais detalhadas sobre o processo seletivo, como cronograma completo, programa da prova etc., podem ser conferidas no Edital, disponível para download no site do Vestibulinho.

Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (11) 2078 7815 ou pelo e-mail [email protected].

Confira, abaixo, as unidades do ITB e quais cursos cada uma oferece:

ITB Brasílio Flores de Azevedo – Jd Belval

Cursos: Edificações, Eletroeletrônica, Informática e Telecomunicações

ITB Prof. Munir José – Jd. Paulista

Cursos: Administração, Recursos Humanos, Redes de Computadores, Secretariado e Segurança do Trabalho

ITB Profª. Maria Sylvia Chaluppe Mello – Engenho Novo

Cursos: Análises Clínicas, Enfermagem, Farmácia, Informática para Internet e Química

ITB Prof. Hercules Alves de Oliveira – Jd. Mutinga

Cursos: Administração, Design de Interiores e Publicidade

ITB Prof. Moacyr Domingos Sávio Veronezi – Pq. Imperial

Cursos: Logística, Manutenção e Suporte em Informática e Segurança do Trabalho

ITB Prof. Antonio Arantes Filho – Pq. Viana

Cursos: Contabilidade e Serviços Públicos