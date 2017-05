“O idoso vai ser atendido com prioridade em todas as unidades básicas da cidade. O idoso não precisará esperar muito tempo para ser atendido, terá sempre prioridade, será sempre o primeiro a ser atendido”. A afirmação foi feita pelo secretário de Saúde de Osasco, José Carlos Vido, durante audiência pública sobre a terceira idade, realizada na sexta-feira, 5, na Câmara de Osasco.

De acordo com o secretário, “a partir do início do próximo semestre [os idosos] terão atendimento diferenciado em todas as nossas unidades básicas, não será preciso mais pegar fila de espera, preencher fichas”.

Vido falou ainda sobre outras ações da prefeitura para melhorar o atendimento à terceira idade, como os centros de atendimento aos idosos.

“Estamos fazendo correções no atendimento e nos serviços médicos oferecidos nos Centros Médicos de Presidente Altino e do Km 18. Estamos contratando novos profissionais e implantando atendimentos especializados com acompanhamento regular”, explicou.

Outra ação foi a contratação de médicos geriatras para reforçar o atendimento na rede.