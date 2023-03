Vagas de cozinheiro, auxiliar de serviços gerais e outras no PAT de Carapicuíba

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba reúne vagas de cozinheiro, auxiliar de cozinha, saladeira e auxiliar de serviços gerais. As oportunidades são para trabalhar em um restaurante localizado em Alphaville, Barueri.

publicidade

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.610 e R$ 1.700, de acordo com a função. É necessário ter ensino fundamental completo e disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado. Serão aceitos candidatos com e sem experiência.

O processo seletivo será realizado na segunda-feira (3), às 8h30, no Ganha Tempo (dentro do Plaza Shopping Carapicuíba). Os interessados devem comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado. As senhas são limitadas.

publicidade

O Plaza Shopping Carapicuíba fica na Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce.