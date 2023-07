Vem aí o Arraiá do Servidô de Osasco

Está marcado para esta sexta-feira (14) o Arraiá do Servidô, tradicional festa dos servidores públicos municipais de Osasco.

Haverá barracas com comidas típicas, gincanas, entre outras atrações para toda família. Toda renda será revertida para as ações do Fundo Social de Osasco.

Será na Arena Vip (Avenida Sport Clube Cortinthians Paulista, 1360, no Jardim das Flores) a partir das 18h.

