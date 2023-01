Verão chuvoso ajuda reservatórios de São Paulo e afasta risco de racionamento

O verão chuvoso, atípico, está trazendo bons resultados para os reservatórios de água de São Paulo.

Para se ter uma ideia, o Cantareira, sistema que abastece a Grande São Paulo e que hoje (10) estava operando com 49,5% de sua capacidade, há apenas um mês estava com apenas 38,3% da capacidade.

Apesar de ainda estar distante do nível normal, que é acima dos 60%, hoje o Cantareira opera em uma situação bem melhor do que havia há um mês. A situação também é bem mais confortável do que era registrado há um ano, quando o sistema estava operando com 29,6% de sua capacidade.

Além do Cantareira, outros sistemas de São Paulo operam com bons níveis para o período. O reservatório de Cotia tem operado com nível de 71%. O Alto Tietê com nível de 51,2% e o do Guarapiranga com nível próximo dos 80%, enquanto que o de Rio Grande é o que está em melhor situação, operando acima de 102% de seu nível. O São Lourenço está em 98,7%. Já a pior situação é do Rio Claro, com 41,9% de sua capacidade. Somados todos os sistemas, o nível dos mananciais atingiu 57,5% hoje, segundo dados da situação dos mananciais, que é publicada diariamente no site da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Segundo a companhia, o risco de racionamento está afastado. “Assim, como no ano passado, não há risco de desabastecimento de água na RMSP [região metropolitana de São Paulo] neste período. Mas a companhia segue orientando sobre a importância do uso consciente da água pela população”, disse a Sabesp, por meio de nota.

Clima

A mudança no clima e o excesso de chuva que beneficiou os reservatórios é resultado da ação do La Niña, fenômeno climático-oceânico caracterizado pelo resfriamento anormal das águas do oceano Pacífico. Ele tem origem na região do Pacífico Equatorial, na zona intertropical do planeta, e provoca alterações sazonais na circulação geral da atmosfera. Nas regiões Sul e Sudeste, o impacto do fenômeno é o favorecimento à formação de chuvas.