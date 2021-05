Veterinárias explicam como dar remédio para cães e gatos; confira as dicas

Um dos momentos de maior tensão para os pais e mães de pets é quando o bichinho fica doente e precisa ser medicado. Na maioria dos casos, dar remédio para cães e gatos não se trata de uma tarefa tão fácil para os tutores, principalmente quando ele é bravo, hiperativo ou filhote.

A médica veterinária Thais Matos, especialista da área de Confiança & Segurança da DogHero, empresa de prestação de serviços para animais de estimação, afirma que seguir as recomendações sobre como utilizar os medicamentos é de extrema importância para que o tratamento tenha êxito. “Respeitar as orientações do veterinário ajuda a evitar complicações. Cada medicamento tem um período para controlar os efeitos da doença. Portanto, se o remédio não for administrado de forma correta a saúde do pet pode piorar”, alerta a especialista.

Jade Petronilho, médica veterinária e coordenadora de conteúdo da Petlove, explica que a principal diferença em como dar comprimido para cães e gatos, é que os bichanos, além de menores, podem ser mais “desconfiados”.

“Não adianta usar o truque de misturar o remédio com um pedaço de carne, você jamais vai enganar o gato desta maneira. Os felinos possuem um paladar mais exigente, um olfato super apurado e podem facilmente perceber o medicamento no meio da comida. Diferentemente de alguns cães, que engolem sem nem pensar duas vezes, o gato tende a “investigar” sua refeição minuciosamente antes de comer”, menciona Jade.

Para Petronilho, o ideal é que cães e gatos sejam acostumados a serem medicados desde jovens. “Quando temos um filhote em casa, é super indicado que os pais do pet mimetizem situações que podem ocorrer ao longo da sua vida, sempre associando com algo positivo. Fingir que dá um comprimido e, a seguir fazer carinho ou dar algo que ele gosta de comer pode auxiliar demais todo esse processo e será algo que ele levará para toda a vida”, afirma. “Optar por produtos palatáveis, que tenham sabor agradável e sejam atrativos para eles também é uma boa pedida. Hoje em dia, muitas marcas pensam nessa questão antes de criar um medicamento para animais”, completa.

Confira as dicas que as especialistas separaram para ajudar os tutores na hora de dar remédio aos pets:

1) Use a hora da comida para dar remédio para o cãozinho: essa é uma técnica comum e costuma funcionar bem. O tutor pode aproveitar a hora da refeição para fazer o pet engolir o medicamento sem perceber. Uma das maneiras é misturar o comprimido na ração, lembrando, sem que o pet veja. Outra dica é esconder o comprimido em uma comida mais pastosa ou úmida. Existem diversas opções de rações úmidas e patês nas lojas especializadas em produtos para pets. Se o tutor preferir, também pode fazer em casa, umedecendo um pouco a ração. Os grãos logo se transformarão em um “bolo”. Assim, é só esconder a medicação no meio e servir.

2) Um petisco pode ajudar: se mascarar o remédio na ração não teve sucesso, é hora de apelar para a comida favorita do pet. Pode ser uma carne, um legume ou uma fruta, por exemplo. Mas é claro, desde que seja um petisco saudável. A banana é uma ótima pedida, pois a maioria dos cães adora e é fácil de colocar algo dentro. Outra dica é utilizar a pasta de amendoim (sem açúcar), que os pets adoram. Cães e gatos não resistem a essa guloseima cremosa e os tutores podem utilizá-la para camuflar os comprimidos.

3) Comprimido ou cápsulas para os felinos: a técnica para conseguir dar o medicamento para gatos bonzinhos, é: 1. Abrir a boca do pet com gentileza 2. Colocar o comprimido o mais profundo possível na boca do gatinho 3. Fechar a boca do pet por 30 a 40 segundos, mantendo a cabeça do gato inclinada para cima. 4. Fazer leve massagem na região da garganta do pet. Outra dica é enrolar o gato em uma toalha, para que nem ele nem o tutor se machuque no procedimento. Se for um tratamento para parasitas, uma opção mais palatável são os vermífugos em forma de pasta, os gatos costumam se adaptar bem. O pai ou mãe de pet pode contar ainda com a ajuda do aplicador de comprimido (para cães e gatos). O produto pode ser encontrado em lojas especializadas em produtos para pets.

4) Se o remédio for líquido: neste caso o tutor vai precisar de uma seringa (sem agulha). A técnica é manter a boca fechada do pet com a cabeça inclinada para cima. Levante delicadamente o lábio do pet. A dica é colocar o bico da seringa e inseri-la o máximo possível pela lateral da boca do pet, entre os dentes e a gengiva, injetando lentamente o remédio. No caso do cãozinho, para evitar que ele cuspa o remédio, o tutor pode fechar a boca dele e soprar levemente o focinho, isso faz com que o pet queira lamber o nariz. Dessa maneira, ele faz o movimento de engolir a saliva, isso o ajuda a engolir a medicação. Alguns cães regurgitam a medicação minutos depois da ingestão. Portanto, o tutor precisa ficar atento. Nesses casos, o veterinário deve ser consultado para saber como agir.

