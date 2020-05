Vídeo mostra execução de dois jovens em Carapicuíba

Imagens de câmeras de segurança divulgadas pelo programa local “Em Foco” (assista abaixo) mostram a execução de dois jovens na Vila Menck, em Carapicuíba, na tarde desta sexta-feira (1º).

O crime aconteceu às 17h22. As vítimas estavam na rua, uma delas com uma pipa na mão. Até que uma moto se aproxima, garupa desce e dispara contra os homens. Um deles foi atingido e caiu no chão imediatamente, o outro tentou correr, mas foi perseguido e também acabou baleado e morto. Os assassinos fugiram.

Morreram Claudiney Nunes, de 20 anos, e Leandro Souza da Silva, de 19. A polícia investiga o crime.

Assista abaixo ao vídeo compartilhado na página do programa “Em Foco” no Facebook (alerta: imagens fortes).