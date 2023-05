Virada Cultural começa neste sábado (27) na capital

Neste sábado (27) e domingo (28) a capital paulista recebe a 18ª edição da Virada Cultural. Serão mais de 500 apresentações gratuitas espalhadas pela cidade.

publicidade

O line-up reúne artistas do samba, funk, pop, hip hop, sertanejo, rock, entre outros. Entre os destaques estão shows de Supla, Tierry, Karol Conká, Filhos da Bahia, Ana Vitória, Pixote, Ferrugem, Marina Sena, Dilsinho, Tássia Reis, Tiee, A Dama, Salgadinho, Victor Fernandes, Baianasystem entre outros. A programação completa está disponível em: viradacultural.prefeitura.sp.gov.br.

Ao todo, serão 12 arenas espalhadas pelo centro e zonas norte, sul, leste e oeste (Vale do Anhangabaú, Brasilândia, Parada inglesa, Capela do Socorro, Campo Limpo, M’Boi Mirim, Parelheiros, Heliópolis, São Miguel, Itaquera, Cidade Tiradentes e Butantã).

publicidade

Todas as arenas apresentam, no domingo (28), a Viradinha, das 9h às 12h, com atividades e espetáculos voltados para crianças de todas as idades.

Operação especial de transporte público

As linhas da ViaMobilidade e da ViaQuatro terão operação ininterrupta de sábado (27) para domingo (28) para apoiar a Virada Cultural.

publicidade

Confira como será a operação das linhas após a meia-noite de sábado (27):

Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda: as estações Barra Funda, Pinheiros e Santo Amaro, Presidente Altino e Osasco estarão abertas para transferência e desembarque. As demais estações permanecerão abertas apenas para desembarque.

Linha 4-Amarela: as estações Luz, República, Paulista–Pernambucanas e Pinheiros estarão abertas para transferência e desembarque. A Estação Vila Sônia-Prof. Elisabeth Tenreiro permanecerá aberta para embarque e desembarque, devido aos eventos nas proximidades da estação. As demais estações ficarão abertas apenas para desembarque. A operação de ônibus Vila Sônia a Taboão da Serra será ininterrupta.

Linha 5-Lilás: as estações Santa Cruz, Chácara Klabin e Santo Amaro estarão abertas para transferência e desembarque. As demais estações ficarão abertas apenas para desembarque.

A oferta de trens para a Virada Cultural poderá sofrer ajustes com base na variação da demanda. Haverá reforço das equipes de segurança e estratégias de fluxo implantadas nas estações impactadas pelo evento, caso necessário.