Lotofácil faz novo milionário em Carapicuíba

Uma aposta feita em Carapicuíba acertou as 15 dezenas da Lotofácil e faturou R$ 1,1 milhão no sorteio do concurso 2820, realizado na noite de quarta-feira (24), em São Paulo.

Além desta, outras cinco apostas, de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, acertaram os números e também faturaram R$1.117.698,36 cada. As dezenas sorteadas foram: 04, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 25.

Outras 517 apostas fizeram 14 acertos e levaram R$ 1.635,63 cada.

Na região, outro apostador se deu bem na Lotofácil na última semana e levou R$ 579 mil, em Barueri.