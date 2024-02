Vistoria para renovação de alvará de taxista começa nesta sexta em Cotia

Começa nesta sexta-feira 1º e vai até o dia 28 de março o período para a vistoria obrigatória para renovação do alvará de taxista, realizada pela Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia. É necessário fazer agendamento pelo telefone (11) 4103-2617, e as datas seguirão o cronograma de acordo com o final da placa do veículo [veja abaixo].

Serão avaliados itens como: extintor, condições da lataria, pneus, funcionamento de setas, lanternas, entre outros itens. A regularidade da documentação do veículo e do condutor também será verificada.

Já os taxistas que fazem ponto em Caucaia do Alto serão atendidos no dia 16 de março, das 9h às 11h30 e das 13h às 16h, na Avenida Luiz Sacramento, em frente à Regional de Caucaia do Alto.

A documentação, tal como laudo de aferição do taxímetro, documento do veículo, CNH e carteirinha do alvará de 2023, deverá ser entregue até o dia 3 de abril, no Departamento de Alvará da Setram, que fica na rua Jorge Caixe, 306 A, térreo.

Cronograma de vistoria para taxistas:

Final da Placa — Data da vistoria

1 ——- 1/03

2 ——- 4/03

3 ——- 5/05

4 ——- 6 e 7/03

5 ——- 8 e 11/03

6 ——- 12 e 13/03

7 ——- 14 e 15/03

8 ——- 18,19 e 20/03

9 ——- 21,22 e 25/03

0 ——- 26,27 e 28/03