Vôlei Osasco supera o Maringá e conquista sétima vitória consecutiva na Superliga

O Osasco São Cristóvão Saúde derrotou o Maringá, na noite desta sexta-feira (24), no ginásio José Liberatti, em partida válida pela Superliga de Vôlei.

publicidade

Com 3 sets a 0, parciais de 33/31, 27/25 e 25/18, a equipe do técnico Luizomar mantém a invencibilidade ao vencer a sétima partida consecutiva na disputa. Com o resultado, o time amplia a folga na vice-liderança da competição, agora com 40 pontos (seis a mais que o terceiro colocado, o Gerdau Minas).

O Osasco soube superar uma partida difícil nos dois primeiros sets e se ajustar taticamente no terceiro para somar mais três pontos. A noite só não foi melhor porque Glayce sofreu uma entorse no joelho na terceira parcial. Após deixar a quadra carregada, recebeu os primeiros cuidados no próprio ginásio.

publicidade

A próxima partida do Osasco São Cristóvão também será em casa, no ginásio José Liberatti, contra o Abel Moda Vôlei, no dia 2 de março, às 21h30. O jogo terá transmissão ao vivo pelo SporTV 2.