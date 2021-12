Zezé Di Camargo é criticado após dizer que Zilu “não fez mais que a obrigação” enquanto eram casados

A série documental “É o Amor”, de Zezé Di Camargo e a filha, Wanessa, está entre os 10 títulos mais assistidos na Netflix desde a sua estreia, na última quinta-feira (9). A produção expõe situações polêmicas que cercaram a vida da Família Camargo.

Entre elas, está a relação de Zezé Di Camargo com a ex-mulher, a empresária Zilu Godoi, com quem foi casado há mais de 30 anos. “A vida a dois, o sofrimento é dos dois. Ela teve a parte dela, eu tive a minha”, contou o sertanejo.

“Não foi ela que me fez, ela era a mulher que estava do meu lado. Agora, falar que ela fez o meu sucesso, que se não fosse ela… Desculpa, ela não fez mais do que a obrigação dela de mulher de estar do meu lado”, continuou Zezé.

As declarações do artista geraram muitas críticas entre os internautas. “Ingratidão”, disparou um internauta. “Desmerecendo a pessoa que tinha ao lado. Ridículo”, disse outro. “Fiquei horrorizada. Ele fez a série só para se queimar mais”, escreveu uma mulher. “Perdeu a oportunidade de ficar com a boca fechada”, disse outro.

Zilu concordou em participar da série e revelou que só conversava com o ex-marido por meio de advogados. “Tenho que aprender a perdoar porque ainda não consegui essa dádiva. Um dia quero tirar isso de dentro de mim”, disse a empresária.

A separação de Zezé e Zilu aconteceu em 2014 e foi parar na Justiça, devido à divisão de bens, incluindo uma mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, avaliada em R$ 3,6 milhões.

Na produção da Netflix, os dois tiveram um reencontro virtual e decidiram romper com as brigas pelo bem nos três filhos, Wanessa, Camila e Igor. “Esses problemas, ô, Zilu… Já tem gente contratada para resolver isso. Então deixa eles resolverem. É uma separação, né, gente? E só o tempo vai resolver isso. Os problemas não estão deixando de existir. Eles continuam existindo”, completou o artista.

