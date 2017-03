O “Cartão Barueri” não será mais exigido de nenhum munícipe nos serviços prestados pela Prefeitura. A decisão do prefeito Rubens Furlan (PSDB) vale para todos os órgãos da administração municipal, desde a inscrição numa escola até um atendimento em uma unidade de saúde. Todos os servidores municipais estão orientados nesse sentido.

De acordo com a prefeitura barueriense, a partir de agora, apenas com o número do CPF e alguns dados simplificados, o solicitante poderá ter acesso aos serviços.

“Vamos simplificar o sistema”

“Vamos simplificar o sistema, realizar um ‘Cadastro Cidadão’ e descentralizar o serviço, tornando o trabalho mais dinâmico. Vamos realmente tornar a cidade inteligente, que é o nosso slogan”, conta Jonatas Randal, coordenador do Centro de Tecnologia da Informação e Processamento de Dados (Ciprodam).

“Já informamos os servidores deste fato e situações de cobrança do cartão não devem mais acontecer. O cartão não será mais solicitado ao munícipe. Só o número do CPF já dará acesso. Se o cidadão ainda não tiver um cadastro municipal, ele será atendido com um cadastro simples, provisório. Mais à frente ele poderá fazer o cadastro completo”, complementa.