Lins agradece servidores que foram ao trabalho durante greve geral e diz que secretarias funcionaram normalmente

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), fez uma transmissão ao vivo em sua página no Facebook na noite desta sexta-feira, 28, para agradecer aos servidores do município que foram trabalhar durante a greve geral contra as reformas da Previdência e trabalhista. De acordo com ele, todas as secretarias da cidade funcionaram com 100% da capacidade.

No vídeo, o prefeito agradece aos servidores “que contribuíram para que a cidade hoje funcionasse normalmente. Todas as secretarias operaram com 100% de suas atividades”.

Na Educação, Lins declarou que a maioria dos professores trabalhou normalmente, mas uma quantidade de alunos não conseguiu chegar à escola devido à adesão dos transportadores escolares à greve geral.

O prefeito declarou ainda que as mobilizações em Osasco foram monitoradas em tempo real pelo videomonitoramento da Guarda Civil Municipal e do Demutran, que atuaram em parceria com a Polícia Militar, para garantir a fluidez no trânsito e a segurança no município.

“É importante, num governo democrático, deixar com que as pessoas se manifestem, mas é mais importante que a gente sempre garanta a ordem, para que as pessoas possam fazer as suas opções”, afirmou o prefeito.