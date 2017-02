Com o apoio de parceiros, a prefeitura de Itapevi preparou uma programação especial para celebrar o aniversário de 58 anos da cidade, dia 18 de fevereiro.

As atrações começam na sexta-feira, 17, véspera do aniversário, e seguem até domingo, 19. As principais atrações são o cantor Fábio Teruel e a dupla Matheus & Kauan – para assistir a última, será preciso entregar 2kg de alimento não perecível como entrada.

O público também poderá assistir à apresentação da cantora Giulia Nassa, que participou do primeiro The Voice Kids e subiu ao palco a convite de Ivete Sangalo no pré-carnaval de São Paulo em 2016.

Haverá ainda queima de fogos à meia-noite do sábado, 18, encontro de carros antigos, food truck, apresentações de artistas e bandas locais e corrida e caminhada de 5 km.

A programação contará com palco na Praça 18 de Fevereiro, para receber artistas e bandas da cidade, no sábado e no domingo, a partir das 12 horas.

No sábado, pela manhã, moradores poderão conferir a exposição de carros antigos, no mesmo local. A agenda conta ainda com a participação de Fábio Teruel, no domingo, a partir das 9 horas, no Estádio Municipal. A Igreja Católica realizará a Missa Solene, no sábado 18 de fevereiro, às 9 horas, e os evangélicos terão culto às 19 horas, na Câmara Municipal.

Sem custo ao município

O evento será promovido em parceria com a iniciativa privada. “Tudo isso será realizado sem nenhum custo para prefeitura de Itapevi”, garantiu o prefeito Igor Soares.

“Além disso, com a entrada a 2kg de alimento no show de Matheus & Kauan, queremos ajudar as famílias que mais precisam em nossa cidade”, destacou.

Toda a programação será realizada com apoio do Centro de Tradições Nordestinas (CTN), da Associação Comercial e Industrial de Itapevi (Acita), do ItaShopping e da Bio Mania – A Academia da Família.