Osasco abre curso grátis de Libras

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS) está com as inscrições abertas e vagas limitadas para a formação de novas turmas do projeto “Libras Para Todos”.

As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de fevereiro na Secretaria de Assistência Social (SAS), localizada na rua da Saudade, 180, Bela Vista, portando um documento de identidade (RG/CNH) original e cópia simples. O curso é gratuito e propõe a inclusão social através do ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras). A ação dará sequência às turmas em nível intermediário e nível básico.

A aula inaugural acontecerá no dia 27 de fevereiro, às 14h, no Auditório do CATI (Centro de Atenção à Terceira Idade), localizado na rua da Saudade,180, no Jardim Bela Vista.

Mais informações sobre o curso podem ser obtidas na Coordenação de Atenção ao Idoso e Pessoa com Deficiência pelo telefone (11) 2183 – 6727, com Sandra e Claudia.

Confira o cronograma:

2ª feira – Curso Intermediário

Horário: 8h às 11h.

Local: Secretaria de Assistência Social (SAS) – rua da Saudade, 180, Bela Vista. Telefone: (11) 2183-6728.

2ª feira – Curso Básico

Horário: 18h às 21h.

Local: Secretaria de Assistência Social (SAS) – rua da Saudade, 180, Bela Vista. Telefone: (11) 2183-6728.

3ª feira – Curso Básico

Horário: 8h às 11h

Local: CRAS Veloso – Maria Benedita Constâncio – av. Sara Veloso, 299 – Jardim Veloso. Telefone: (11) 3609-8826.

3ª feira – Curso Básico

Horário: 14h às 17h

Local: CRAS Rochdale – rua Águas de Lindóia, 425 – Jardim Rochdale. Telefone: (11) 3961-8074.

4ª feira – Curso Básico

Horário: 8h às 11h.

Local: CRAS Santo Antônio – Giuseppe Fiorta – rua Marte, 50 – Jardim Santo Antônio. Telefone: (11) 3699-4201.

4ª feira – Curso Básico

Horário –18h às 21h.

Local: Secretaria de Assistência Social (SAS) – rua da Saudade, 180, Bela Vista. Telefone: (11) 2183-6728.

5ª feira – Curso Intermediário

Horário: 18h às 21h.

Local: Secretaria de Assistência Social (SAS) – rua da Saudade, 180, Bela Vista. Telefone: (11) 2183-6728.

5ª feira – Curso Básico

Horário: 8h às 11h.

Local: CRAS Piratininga – Miguel Vieira Ferreira – rua Martim Afonso, 24, – Jd. Piratinga. Telefone: (11) 3656-4009.

6ª feira – Curso Básico

Horário: 8h às 11h.

Local: CRAS Km 18 – Domênico Spedalleti – rua Vitório Tafarelo, 578, Km 18 – Telefone: (11) 3607-1419.

6ª feira – Curso Básico

Horário – 14h às 17h

Local: Centro de Referência e Fortalecimento de Vínculos

Rua Benedito Soares Fernandes, 07 – Vila Yara – (11) 3654-2897.