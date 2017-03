Osasco pode ter clínica veterinária pública e gratuita, afirma prefeito durante visita ao Pet Parque

Durante visita ao Pet Parque, no Jardim Wilson, no sábado, 25, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PTN), anunciou um projeto de implantação de uma clínica veterinária pública e gratuita na cidade.

“Estamos iniciando um estudo para tratar sobre a viabilidade de um local gratuito para atendimento aqui para oferecer consultas, cirurgias e todos os procedimentos médicos necessários aos animais de estimação”, declarou o prefeito.

Visitas

Além do Pet Parque, Lins visitou obras e espaços públicos da cidade acompanhado de secretários municipais.

No Jardim São Pedro, a equipe percorreu as obras da instalação da futura creche, projeto em parceria com o governo do estado, que atenderá cerca de 150 crianças.

O Samu – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ganhará uma nova sede, passando a funcionar no antigo próprio público que está sendo adequado na Vila Yolanda. O local está sendo reformado.

Lins aproveitou, entre uma agenda e outra, para acompanhar o 1º Campeonato de Basquete do CEU das Artes Camila da Silva Rossafa no Jardim 1º de Maio onde centenas de jovens praticam esporte e atividades de lazer.

No final da tarde, prefeito e secretários fizeram uma visita surpresa para verificar o atendimento no Pronto-Socorro do Jardim Santo Antonio.