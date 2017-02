Seminário debate participação da mulher em Osasco

As mulheres também foram personagens fundamentais no processo de emancipação de Osasco e para destacar essa participação e protagonismo delas, aconteceu na tarde desta terça, 21, o seminário “O papel da mulher na emancipação de Osasco e na atualidade”.

A atividade foi organizada pelo Centro de Referência da Mulher Vítima de Violência Márcia Ribeiro (CRMVV), que é vinculado à Secretaria de Assistência Social.

De acordo com Simone Carvalho, gestora do CRMVV, quando as mulheres emancipadores começaram a lutar, era para que hoje [as mulheres] tivessem dignidade humana e respeito enquanto cidadã. “Se hoje temos algumas conquistas, é porque lá trás elas lutaram. Não existe uma cidade que não dê importância ao passado. Tudo começa com elas e nós temos base para crescer cada vez mais”, destacou.

O evento aconteceu no Espaço Cultural Grande Otelo e na mesa principal, contou com a participação das emancipadores Ana Lucia Rocha e Neide Colino de Oliveira. “Foi uma luta, porque no primeiro plebiscito houve fraude e o “sim” perdeu. Quando anunciaram o segundo plesbicito, era a nossa vez, nós largamos tudo em casa e fomos pra rua. Percorremos Osasco a pé, entramos em todas as casas, principalmente, aquelas que os maridos eram do não. Nós íamos convencer as mulheres”, contou Neide.

A secretária de Assistência Social, Suzete Souza Franco destacou a importância do evento para o processo de empoderamento da mulher. “A mulher, durante muito tempo, foi colocada como sexo frágil e hoje avaliamos o quanto essa mulher tem o poder transformador. A ideia desse seminário é mostrar o papel da mulher na emancipação de Osasco e na atualidade. Hoje trazemos um pouco dessa vivência, de mulheres que trabalharam e trabalham em prol de uma sociedade”, ressaltou.