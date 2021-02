Com bandidos presos a caminho da delegacia, viatura avista e captura outro criminoso em Cotia

Duas ocorrências e três criminosos presos em uma viagem. Este foi o resultado de uma ação de policiais militares da equipe de Força Tática do 20º Batalhão na madrugada desta quinta-feira (4), em Cotia.

Segundo a PM, durante patrulhamento pela Estrada da Roselândia, em Cotia, os policiais suspeitaram de um veículo Fiesta trafegando com velocidade reduzida e ocupado por dois indivíduos.

Eles foram seguidos até o bairro Parque Monjolo. Quando a equipe de PMs se aproximou do carro, o condutor já havia desembarcado e tentou afastar-se do automóvel, sendo de pronto abordado. Já o passageiro se abaixou ao lado do veículo e lançou algo ao solo, também foi abordado, na cintura de um deles foi encontrado um revólver calibre 32. Embaixo do veículo foi localizada mais uma pistola calibre 380. Um dos criminosos presos já possui diversas passagens pela Justiça por roubo de carga, furto e estelionato.

A caminho da delegacia com os criminosos, os policiais militares avistaram na Estrada da Roselândia um veículo Marea Weekend azul conduzido por um indivíduo com características semelhantes a um ladrão que participou de um roubo na Marginal do Ribeirão, em Carapicuíba. Na ocorrência, os bandidos roubaram um carro Volkswagen Jetta e mantiveram um casal sob cárcere no interior do Marea por 40 minutos, exigindo senhas bancárias, até os libertaram pela Estrada Fernando Nobre em Cotia.

Realizada a abordagem, nada de ilícito foi localizado com o condutor, mas em consulta ao sistema foi constatado que ele havia cumprido mais de 20 anos de prisão por vários crimes de roubo e homicídio. Também foi possível verificar que o veículo abordado havia passado por vias em horário próximo ao roubo, bem como passou por rotas próximas as do veículo Jetta após o roubo.

Com apoio da equipe de supervisão o terceiro criminoso também acabou conduzido ao Departamento Policial de Cotia. A vítima do roubo prontamente reconheceu o criminoso e o veículo Marea na participação do crime. Foi elaborado Boletim de Ocorrência pelos crimes de roubo qualificado, por manter as vítimas reféns restringindo a liberdade, por violência exercida com emprego de arma de fogo e pelo concurso de duas ou mais pessoas.