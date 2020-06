4,7 milhões de clientes são ressarcidos pelo Itaú por cobranças indevidas

O Itaú deverá ressarcir um total de 4,7 milhões de clientes por taxas cobradas indevidamente entre 2008 e 2018, determina um acordo firmado entre a companhia e o Banco Central publicado nesta quinta-feira (4).

Foi cobrado do banco o total de R$ 75,6 milhões, mas o Itaú afirma já ter devolvido R$ 57,5 milhões, ou seja, restam R$ 18,1 milhões a serem ressarcidos aos consumidores.

As cobranças indevidas do banco constadas no período estão relacionadas à tarifa de cadastro de clientes, emissão de extratos impressos, avaliação emergencial de crédito e cadastro de operações de crédito consignado.

O Itaú deverá entrar em contato com os clientes a serem ressarcidos, com valores corrigidos pela inflação, em até 15 dias. Caso não encontre o consumidor, o banco poderá emitir ordem de pagamento.

O Itaú afirma que as cobranças indevidas foram ocasionadas “por problemas operacionais e sistêmicos”.