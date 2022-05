58 vagas abertas de movimentador de mercadoria, serralheiro e eletricista em Jandira

A Casa do Trabalhador de Jandira disponibilizou 59 vagas de emprego nesta sexta-feira (27). As oportunidades são para início imediato, com salários que variam entre R$ 1.400,00 e R$ 3.336,00.

Das vagas divulgadas, 50 são para o cargo de movimentador de mercadorias, destinadas a homens moradores de Jandira, Barueri ou Itapevi, que estejam cursando ou que tenham o ensino médio completo. A remuneração é de R$ 1.445,28, mais benefícios como vale-transporte, café da manhã, restaurante interno da Sodexo e seguro de vida.

Há quatro vagas para serralheiro. As oportunidades são destinadas a candidatos com idade entre 18 e 50 anos, ensino fundamental completo e experiência entre um e três anos na função e com CNH categoria B. A remuneração não foi informada.

Também há duas vagas para eletricista destinadas aos candidatos com idade entre 18 e 50 anos, com curso técnico e experiência na área, além de certificado NR 10 e CNH categoria B.

Há ainda duas vagas para a função de ferramenteiro júnior, com salário de R$ 3.336 e benefícios como vale-transporte e vale-alimentação. Os candidatos devem ter o ensino médio completo e experiência na função.

A Casa do Trabalhador de Jandira divulgou ainda uma oportunidade para estagio em Engenharia de Produção, com bolsa-auxílio de R$ 1.400,00, mais vale-transporte e refeição no local. A vaga é destinada a estudantes do sexo masculino, que tenham conhecimentos de Excel, Autocard e Word.

Como se candidatar às vagas de emprego na Casa do Trabalhador de Jandira:

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador (rua Rubens Lopes da Silva, 333 – Centro) até quarta-feira (01/06), das 08h às 17h, para entregar o currículo. Se preferirem, é possível enviá-lo para o e-mail curriculos@jandira.sp.gov.br.

Em caso de dúvidas e/ou mais informações, entre em contato através do telefone (11) 4707-6025.